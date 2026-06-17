Фил Джонс вошел в штаб "Шеффилд Юнайтед"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс вошел в тренерский штаб "Шеффилд Юнайтед".
После завершения игровой карьеры в 2023 году Джонс некоторое время работал в академии "Юнайтед", а во второй половине этого сезона был ассистентом Майкла О'Нила в своем бывшем клубе "Блэкберне".
Ранее в июне 34-летний англичанин покинул "Блэкберн", а сейчас нашел новую работу, будучи назначенным помощником главного тренера "Шеффилд Юнайтед" Криса Уайлдера.
"Фил — молодой тренер, который поиграл у некоторых из самых лучших в нашей профессии, а теперь он сам прокладывает путь на этом поприще", — сообщил Уайлдер.
Добавим, этот сезон "Шеффилд Юнайтед" завершил на 13-м месте в Чемпионшипе, тогда как "Блэкберн" финишировал только 20-м.
17.06.2026 19:00
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