Фил Джонс вошел в штаб "Шеффилд Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс вошел в тренерский штаб "Шеффилд Юнайтед".

После завершения игровой карьеры в 2023 году Джонс некоторое время работал в академии "Юнайтед", а во второй половине этого сезона был ассистентом Майкла О'Нила в своем бывшем клубе "Блэкберне".



Ранее в июне 34-летний англичанин покинул "Блэкберн", а сейчас нашел новую работу, будучи назначенным помощником главного тренера "Шеффилд Юнайтед" Криса Уайлдера.



"Фил — молодой тренер, который поиграл у некоторых из самых лучших в нашей профессии, а теперь он сам прокладывает путь на этом поприще", — сообщил Уайлдер.



Добавим, этот сезон "Шеффилд Юнайтед" завершил на 13-м месте в Чемпионшипе, тогда как "Блэкберн" финишировал только 20-м.