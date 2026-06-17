С "Халла" могут снять очки в Премьер-Лиге

Новичок Премьер-Лиги "Халл" может подвергнуться снятию очков в следующем сезоне.

Одержав победу 1:0 над "Мидлсбро" в финале плей-офф Чемпионшипа, "Халл" вышел в Премьер-Лигу и гарантировал себе дополнительные доходы в районе 200 миллионов фунтов.



Однако нюанс в том, что теперь "Халл" нуждается в продажах игроков до конца месяца, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей в Премьер-Лиги.



Как сообщает BBC, "Халл" потратил больше дозволенного лимита, причем это превышение связано с выплатой бонусов игрокам за выход в Премьер-Лигу. Если бы "тигры" проиграли "Мидлсбро" в финале, то остались бы в рамках правил ФФП Футбольной Лиги.