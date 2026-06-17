Бернарду Силва завершил переход в "Реал"

Капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва завершил свой переход в испанский "Реал" в качестве свободного агента.

Еще в середине апреля было объявлено, что истекающий в конце сезона контракт 31-летнего Силвы продлен не будет.



В течение своих девяти сезонов на "Этихад" Силва сыграл 460 матчей, забил 76 голов и завоевал 20 трофеев, включая шесть титулов Премьер-Лиги.



Прежде всего Силву сватали в "Барселону" и "Атлетико", однако возвращение Жозе Моуриньо на должность главного тренера "Реала" предопределило выбор 31-летнего полузащитника сборной Португалии.



В "Реале" Силва получил контракт на два года, а "Сити" теперь усиленно ищет нового полузащитника, проявляя интерес к Эллиоту Андерсону из "Ноттингем Форест" и Сандро Тонали из "Ньюкасла".