Названы две причины, почему Англия не дозаявила Трента на ЧМ-2026

Названы две причины, почему защитник испанского "Реала" Трент Александер-Арнольд не был вызван в сборную Англии на Чемпионат Мира после травмы Тино Ливраменто из "Ньюкасла".

Накануне было объявлено, что Ливраменто получил травму на тренировке, поэтому место Тино в заявке англичан на ЧМ-2026 занял Трево Чалоба из "Челси".



Многих болельщиков удивило, что даже в такой ситуации, оставшись лишь с Рисом Джеймсом справа в обороне, главный тренер англичан Томас Тухель вновь проигнорировал Трента.



Как сообщает Sky Sports, боссы FA просто не знали, где находится и чем занимается Трент. Ассоциация не располагала информацией, какова физическая форма экс-защитника "Ливерпуля" после нескольких недель каникул и как быстро он сможет прилететь в США.



Но есть и вторая причина. Тухель завел за правило не вызывать больших игроков, к категории которых относится Трент, если не может гарантировать им игровые минуты. По этой же причине за бортом изначально остались Харри Магуайр, Фил Фоден и Коул Палмер.