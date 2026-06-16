Чалоба заменил Ливраменто в заявке англичан на ЧМ-2026

Тино Ливраменто Защитник "Ньюкасла" Тино Ливраменто был исключен из заявки сборной Англии на Чемпионат Мира по причине травмы мышечного характера.

Эту травму, сообщает BBC, 23-летний Ливраменто получил на тренировке англичан в минувшее воскресенье.

В результате место Ливраменто в заявке команды Томаса Тухеля занял 26-летний защитник "Челси" Трево Чалоба.

Участие Ливраменто на ЧМ-2026 и до этого было под вопросом, учитывая тот факт, что Тино пропустил заключительные пять недель сезона с травмой бедра.

Правила ФИФА позволяют участникам ЧМ-2026 поменять одного полевого игрока в своей заявке в случае серьезной травмы или болезни не позднее, чем за 24 часа до первого матча команды на турнире, а Англия стартует в Северной Америке поединком против Хорватии в среду.

Потеря Ливраменто означает, что справа в обороне у Тухеля остался только Рис Джеймс. При необходимости здесь же могут сыграть некоторые другие игроки вроде Джеда Спенса и Эзри Конса.





Метки Ливраменто, Ньюкасл, сборная Англии, травмы, Чалоба, Челси, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2026 16:00

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  1. skydreams 16.06.2026 16:14 # skydreams
    хуево, чо. пусть лучше бы отдыхал чалобыч

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  2. dembo 16.06.2026 16:12 # dembo
    Император!!!

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