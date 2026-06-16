Чалоба заменил Ливраменто в заявке англичан на ЧМ-2026

Защитник "Ньюкасла" Тино Ливраменто был исключен из заявки сборной Англии на Чемпионат Мира по причине травмы мышечного характера.

Эту травму, сообщает BBC, 23-летний Ливраменто получил на тренировке англичан в минувшее воскресенье.



В результате место Ливраменто в заявке команды Томаса Тухеля занял 26-летний защитник "Челси" Трево Чалоба.



Участие Ливраменто на ЧМ-2026 и до этого было под вопросом, учитывая тот факт, что Тино пропустил заключительные пять недель сезона с травмой бедра.



Правила ФИФА позволяют участникам ЧМ-2026 поменять одного полевого игрока в своей заявке в случае серьезной травмы или болезни не позднее, чем за 24 часа до первого матча команды на турнире, а Англия стартует в Северной Америке поединком против Хорватии в среду.



Потеря Ливраменто означает, что справа в обороне у Тухеля остался только Рис Джеймс. При необходимости здесь же могут сыграть некоторые другие игроки вроде Джеда Спенса и Эзри Конса.