Светская хроника за среду

"Арсенал" договорился с Ману Коне. Андони Ираола хочет видеть Яна Диоманде в "Ливерпуле". "Манчестер Юнайтед" не будет делать предложение по Сандро Тонали. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Арсенал" согласовал условия личного контракта с полузащитником Ману Коне, за которого "Рома" просит 43 миллиона фунтов. (La Gazzetta dello Sport)



Полузащитник "Арсенала" Кристиан Нергор может вернуться в "Брондбю". (Bold)



Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола дал зеленый свет на приобретение вингера "РБ Лейпциг" Яна Диоманде. (TEAMtalk)



"Челси" сделал запрос насчет защитника "Ювентуса" Андреа Камбьязо. (Di Marzio)



"Тоттенхэм" предложил 22 млн. фунтов за вингера "Лиона" Малика Фофана. (Ferveur Lyonnaise)



"Брайтон" не готов раскошелиться на 60 млн. фунтов, в которые "Тоттенхэм" оценивает защитника Луку Вушковича. (Football Insider)



"Манчестер Сити" и "Челси" обратились насчет правого защитника "Аталанты" Марко Палестры. (Sky Sport Italia)



"Тоттенхэм", "Арсенал" и "Сити" сражаются за полузащитника Сандро Тонали, которого "Ньюкасл" готов отпустить за 100 миллионов фунтов. (The Telegraph)



"Манчестер Юнайтед" сообщил "Ньюкаслу", что не будет делать предложение по Сандро Тонали. (Daily Mirror)



"Юнайтед" придется раскошелиться на 140 млн. фунтов для приобретения Матеуша Фернандеша и Крисенсио Саммервилла из "Вест Хэма". (Daily Mail)



Вингер "Осасуны" Виктор Муньос отверг "Юнайтед" и "Ливерпуль", чтобы перейти в "Ньюкасл". (Diario AS)



"Ньюкасл" разрешил голкиперу Нику Поупу покинуть клуб за 5 млн. фунтов. (TEAMtalk)



"Ньюкасл" сделал запрос насчет защитника "Милана" Давиде Бартезаги. (Milan Press)



"Вест Хэм" надеется сохранить своего капитана Джаррода Боуэна, несмотря на вылет из Премьер-Лиги. (talkSPORT)



"Эвертон" задумывается о приглашении нападающего "Ювентуса" Лои Опенда. (Football Insider)



Опенда также интересен "Лидсу" и "Ноттингем Форест". (TEAMtalk)



Полузащитник "Ювентуса" Кефрен Тюрам не интересен "Сандерленду". (Sky Sports)



Другое



"Париж" хочет пригласить бывшего главного тренера "Челси" Лиама Росеньора. (L'Equipe)



"Арсенал" заключил многолетний спонсорский контракт с Министерством туризма Сент-Люсии. (Arsenal Radar)



Норвежский нападающий "Сити" Эрлинг Холанд отметился дублем против сборной Ирака в своем первом за карьеру матче на Чемпионате Мира. (Sky Sports)



Немецкий тренер сборной Англии Томас Тухель пообещал спеть английский гимн, если его команда достигнет финала ЧМ-2026. (The Sun)



Апелляция полузащитника сборной Ганы Томаса Партея насчет запрета на въезд в Канаду для участия в матче ЧМ-2026 была отклонена. Экс-игрока "Арсенала" не пускают в страну из-за суда по делу об изнасилованиях. (Sky Sports)



Во время победы 5:1 над сборной Туниса на Чемпионате Мира главному тренеру шведов Грэму Поттеру поцарапали ухо до крови. (The Sun)



Президенту США Дональду Трампу будет позволено поднять трофей Чемпионата Мира с выигравшей турнир командой, равно как это было после финала клубного Чемпионата Мира. (Ben Jacobs)