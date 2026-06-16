Сака готов играть на Чемпионате Мира

Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что готов играть за сборную Англии на Чемпионате Мира, несмотря на проблемы с физической формой.

На прошлой неделе наставник сборной Англии Томас Тухель заявил, что в концовке сезона Сака беспокоил ахилл, и в данный момент Букайо все еще не может тренироваться два дня подряд.



Изначально Сака получил свою травму в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити". Букайо пропустил семь матчей, а когда вернулся в строй, то лишь один раз из пяти сыграл все 90 минут.



В данный момент Сака готовится к старту на ЧМ-2026 со сборной Англии, и Букайо морально готов к тому, что его будут судить точно так же, как и когда он находится в своих лучших кондициях.



"Я не хочу как-либо возражать словам тренера. Но я бы сказал, что с марта Микель (Артета), медицинская служба "Арсенала" и медицинская служба сборной Англии удивительным образом взаимодействовали. Они помогли мне вернуться на поле и делать то, что я могу делать для команды. Я чувствую себя лучше, чем в предыдущие месяцы. Я готов выходить на поле".



"Играть через боль — это наибольший риск для игроков, особенно когда ты чувствуешь, что твоя форма не на высоте. У тебя есть выбор, ты можешь поберечь себя и не играть, или ты будешь играть, зная, что люди будут судить тебя одинаковым образом".



"В конце концов людям все равно, как ты себя чувствуешь. Они ожидают, что ты будешь проявлять себя и приносить пользу. Я рад пойти на этот риск. Должен сказать, он себя оправдал. Я собираюсь продолжать делать это. Но я чувствую себя лучше, чем в марте, и я готов выходить на поле", — цитирует Сака The Guardian.