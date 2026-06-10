Тухель поведал, что Сака не может тренироваться два дня подряд

Букайо Сака Наставник сборной Англии Томас Тухель заявил, что вингер "Арсенала" Букайо Сака до сих пор полностью не восстановился после травмы ахилла и не может тренироваться два дня подряд.

На текущей неделе Сака вместе с тремя другими игроками "Арсенала" прибыл в расположение сборной Англии в Соединенных Штатах.

Тухель обнаружил, что ему придется контролировать нагрузку, получаемую Сака на тренировках и в матчах, потому что полученная в марте травма все еще дает о себе знать.

"Букайо все еще набирает форму, он играл с дискомфортом в концовке сезона. Конечно, он контролировал свое состояние и играл на высоком уровне, но он все еще не готов на 100 процентов. Мы работаем над улучшением его формы и бережем его на тренировках".

"Ему не хватает некоторых вещей вроде того, чтобы тренироваться два дня подряд. В "Арсенале" очень хорошо заботились о нем и очень хорошо осознавали его состояние, и у нас будет слегка так же".

"В данный момент он не может тренироваться каждый день на протяжении недели и затем сыграть. Его состояние нужно контролировать. Потребности и здоровье игрока всегда в приоритете. В понедельник его не было с нами, сегодня (во вторник) он был и провел полную тренировку".

"Он доступен на матч завтра (против Коста-Рики), но нужно контролировать его состояние, чтобы он был на 100 процентов готов. Пока этого нет, но он все равно на высоком уровне готовности", — цитирует Тухеля The Athletic.





Метки Арсенал, Сака, сборная Англии, травмы, Тухель, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2026 10:00

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