Тухель поведал, что Сака не может тренироваться два дня подряд

Наставник сборной Англии Томас Тухель заявил, что вингер "Арсенала" Букайо Сака до сих пор полностью не восстановился после травмы ахилла и не может тренироваться два дня подряд.

На текущей неделе Сака вместе с тремя другими игроками "Арсенала" прибыл в расположение сборной Англии в Соединенных Штатах.



Тухель обнаружил, что ему придется контролировать нагрузку, получаемую Сака на тренировках и в матчах, потому что полученная в марте травма все еще дает о себе знать.



"Букайо все еще набирает форму, он играл с дискомфортом в концовке сезона. Конечно, он контролировал свое состояние и играл на высоком уровне, но он все еще не готов на 100 процентов. Мы работаем над улучшением его формы и бережем его на тренировках".



"Ему не хватает некоторых вещей вроде того, чтобы тренироваться два дня подряд. В "Арсенале" очень хорошо заботились о нем и очень хорошо осознавали его состояние, и у нас будет слегка так же".



"В данный момент он не может тренироваться каждый день на протяжении недели и затем сыграть. Его состояние нужно контролировать. Потребности и здоровье игрока всегда в приоритете. В понедельник его не было с нами, сегодня (во вторник) он был и провел полную тренировку".



"Он доступен на матч завтра (против Коста-Рики), но нужно контролировать его состояние, чтобы он был на 100 процентов готов. Пока этого нет, но он все равно на высоком уровне готовности", — цитирует Тухеля The Athletic.