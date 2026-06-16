Расселл Мартин взялся спасать "Лестер"

Расселл Мартин Расселл Мартин был назначен на должность главного тренера вылетевшего из Чемпионшипа "Лестера".

Заключив контракт на три года, 40-летний Мартин немедленно приступает к реанимации кризисного клуба.

Мартин известен по своей работе в Премьер-Лиге с "Саутгемптоном". Также Расселл тренировал "МК Донс", "Суонси" и "Рейнджерс".

На тренерском мостике "Лестера" Мартин заменил Гари Роуэтта, который не смог предотвратить второе подряд понижение "лис" в классе.

Мартин стал уже седьмым постоянным наставником "Лестера" с момента ухода Брендана Роджерса, выигравшего с "лисами" Кубок Англии, в апреле 2023.

После Роджерса и до назначения Мартина с "Лестером" успели поработать Дин Смит, Энцо Мареска, Стив Купер, Рууд Ван Нистелрой, Марти Сифуэнтес и упомянутый Роуэтт, но дела "лис" шли все хуже и хуже, что в итоге привело клуб с "Кинг Пауэр" в Лигу Один.

Добавим, "Лестер" сыграет в третьем английском дивизионе лишь во второй раз в своей 142-летней истории.





Метки Лестер, Мартин, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.06.2026 00:05

Количество просмотров Просмотров: 231


Поиск: