Расселл Мартин взялся спасать "Лестер"
Расселл Мартин был назначен на должность главного тренера вылетевшего из Чемпионшипа "Лестера".
Заключив контракт на три года, 40-летний Мартин немедленно приступает к реанимации кризисного клуба.
Мартин известен по своей работе в Премьер-Лиге с "Саутгемптоном". Также Расселл тренировал "МК Донс", "Суонси" и "Рейнджерс".
На тренерском мостике "Лестера" Мартин заменил Гари Роуэтта, который не смог предотвратить второе подряд понижение "лис" в классе.
Мартин стал уже седьмым постоянным наставником "Лестера" с момента ухода Брендана Роджерса, выигравшего с "лисами" Кубок Англии, в апреле 2023.
После Роджерса и до назначения Мартина с "Лестером" успели поработать Дин Смит, Энцо Мареска, Стив Купер, Рууд Ван Нистелрой, Марти Сифуэнтес и упомянутый Роуэтт, но дела "лис" шли все хуже и хуже, что в итоге привело клуб с "Кинг Пауэр" в Лигу Один.
Добавим, "Лестер" сыграет в третьем английском дивизионе лишь во второй раз в своей 142-летней истории.
16.06.2026 00:05
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