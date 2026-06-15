Пьер Саж возглавил "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" подтвердил назначение Пьера Сажа на должность главного тренера.

Саж переходит в "Пэлас" после всего одного сезона в "Лансе", который под руководство Пьера занял второе место в Лиге 1 и выиграл Кубок Франции.



Саж подписал с "Пэлас" трехлетний контракт и будет призвать продолжить дело Оливера Гласнера, который в течение своих 12 заключительных месяцев в клубе выиграл три трофея.



Изначально фаворитом "Пэлас" на замену Гласнеру считался Андони Ираола, одного того перехватил "Ливерпуль". Поэтому "орлы" переключились на Сажа.



Помимо "Ланса", 47-летний француз также возглавлял "Лион".