Пьер Саж возглавил "Кристал Пэлас"
"Кристал Пэлас" подтвердил назначение Пьера Сажа на должность главного тренера.
Саж переходит в "Пэлас" после всего одного сезона в "Лансе", который под руководство Пьера занял второе место в Лиге 1 и выиграл Кубок Франции.
Саж подписал с "Пэлас" трехлетний контракт и будет призвать продолжить дело Оливера Гласнера, который в течение своих 12 заключительных месяцев в клубе выиграл три трофея.
Изначально фаворитом "Пэлас" на замену Гласнеру считался Андони Ираола, одного того перехватил "Ливерпуль". Поэтому "орлы" переключились на Сажа.
Помимо "Ланса", 47-летний француз также возглавлял "Лион".
15.06.2026 22:00
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