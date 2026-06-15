Названа причина ухода Кукурельи из "Челси"

Названа причина, почему защитник Марк Кукурелья решил уйти из "Челси" в испанский "Реал".

Только накануне вечером стало известно, что "Реал" согласовал покупку Кукурельи за 60 миллионов евро (51.8 млн. фунтов), включая бонусы, а сегодня трансфер Марка был подтвержден официально.



27-летний Кукурелья покидает "Челси", проведя здесь 163 матча в течение четырех сезонов. За это время Марк выиграл с "синими" Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.



По информации журналиста Бена Джейкобса, Кукурелья выразил желание покинуть "Челси" "по личным и семейным причинам".



"Челси" решил не стоять у Кукурельи на пути, и одним из ключевых факторов в этом решении стал прогресс 20-летнего Йоррела Хато.