Названа причина ухода Кукурельи из "Челси"

Марк Кукурелья Названа причина, почему защитник Марк Кукурелья решил уйти из "Челси" в испанский "Реал".

Только накануне вечером стало известно, что "Реал" согласовал покупку Кукурельи за 60 миллионов евро (51.8 млн. фунтов), включая бонусы, а сегодня трансфер Марка был подтвержден официально.

27-летний Кукурелья покидает "Челси", проведя здесь 163 матча в течение четырех сезонов. За это время Марк выиграл с "синими" Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Кукурелья выразил желание покинуть "Челси" "по личным и семейным причинам".

"Челси" решил не стоять у Кукурельи на пути, и одним из ключевых факторов в этом решении стал прогресс 20-летнего Йоррела Хато.





Метки Кукурелья, Реал, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2026 19:00

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  1. chelsiukpro 15.06.2026 19:06 # chelsiukpro
    Ну и заебись! Всех нытиков заборт! Пару докупить и вперёд!

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