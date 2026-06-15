Гвардиол отвергнет "Реал" и подпишет новый контракт с "Сити"

Защитник Йошко Гвардиол решил отвергнуть интерес испанского "Реала" и заключить новый контракт с "Манчестер Сити".

Ранее в июне сообщалось, что Гвардиола выбирает между новый контрактом с "Сити" и переходом в "Реал".



По информации talkSPORT, "Реал" действительно сделал запрос насчет Гвардиола, однако Йошко собирается сохранить верность "Сити".



Переговоры Гвардиола с "Сити" о новом контракте до 2031 года находятся в завершающей стадии. Продление сотрудничества с "горожанами" всегда было приоритетом для Йошко.



В данный момент Гвардиол находится в расположении сборной Хорватии, которая стартует на Чемпионате Мира матчем против Англии в ближайшую среду.