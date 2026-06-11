Гвардиол выбирает между "Реалом" и новым контрактом с "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол выбирает между подписанием нового контракта со своим клубом и переходом в испанский "Реал".

За плечами у Гвардиола три сезона выступлений за "Сити", и "горожане" не помышляют о расставании с 24-летним хорватом.



Как сообщает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале, "Сити" даже предлагает Гвардиолу новый контракт до 2031 года с увеличенной зарплатой, однако Йошко не уверен насчет своего будущего.



Сейчас "Сити" находится в процессе смены главного тренера, а к Гвардиолу существует предметный интерес со стороны "Реала", поэтому пока Йошко находится в раздумьях.



Добавим, в этом сезоне Гвардиол сыграл только 18 матчей за "Сити" в Премьер-Лиге, забив два гола и отдав две результативные передачи. Прежде всего это связано с тем, что в январе Йошко получил перелом ноги против "Челси".