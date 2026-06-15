Энцо Фернандес хочет последовать за Кукурельей в "Реал"

Полузащитник Энцо Фернандес хочет последовать за своим партнером по "Челси" Марком Кукурельей и тоже отправиться в "Реал".

Накануне стало известно, что "Реал" согласовал покупку Кукурельи за 60 миллионов евро (51.8 млн. фунтов), включая бонусы. В начале стартовавшей недели сделка будет окончательно оформлена.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, тем же путем надеется последовать Фернандес, и руководство "Челси" уже осведомлено о желании Энцо покинуть клуб этим летом.



"Челси" спокоен насчет ситуации Фернандеса и позволит 25-летнему аргентинцу уйти только по правильной цене. Речь идет о 120 миллионов фунтов.



В данный момент "Реал" решает, какого типа полузащитником хочет обзавестись. Помимо Фернандеса, в Мадриде обсуждаются кандидатуры Матеуша Фернандеша из "Вест Хэма" и Родри из "Манчестер Сити".