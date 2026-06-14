МЮ сэкономит миллионы в случае назначения Аморима в "Милане"

"Манчестер Юнайтед" сможет сэкономить миллионы фунтов, если Рубен Аморим станет новым главным тренером итальянского "Милана".

Аморим был уволен из "Юнайтед" в январе, покинув Манчестер с широкой улыбкой и компенсацией в 15.9 млн. фунтов.



После своего перехода из "Спортинга" Аморим успел отработать лишь 14 месяцев по контракту, рассчитанному до лета 2027.



В данный момент Аморим ведет переговоры с "Миланом", считаясь фаворитом на замену уволенному Массимилиано Аллегри, и назначение Рубена стало бы хорошей новостью для "Юнайтед".



Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" перестанет выплачивать компенсацию Амориму, как только тот найдет новую работу, поэтому назначение Рубена сулит "дьяволам" значительной экономией средств.



Добавим, именно матчем против "Милана" 15 августа во Вроцлаве "Юнайтед" завершит свою подготовку к сезону 2026/27.