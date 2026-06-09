"Юнайтед" сыграет товарищеский матч с "Миланом"

Милан "Манчестер Юнайтед" добавил матч против "Милана" в свою предсезонную программу на это лето.

Матчем против "Милана" во Вроцлаве 15 августа "Юнайтед" и завершит свою подготовку к сезону 2026/27.

Помимо этого выезда в Польшу, команда Майкла Кэррика также сыграет летом против "Рексема" в Хельсинки, против "Русенборга" в Тронхейме, против "Атлетико" в Стокгольме, против ПСЖ в Гетеборге и против "Лидса" в Дублине.

Как видно, "Юнайтед" решил ограничить географию своих летних путешествий Европой. "Красные дьяволы" отказались от прибыльных, но утомительных турне по США или Азии, поставив на первое место спортивные интересы.





Метки Манчестер Юнайтед, Милан

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2026 20:00

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  1. narcot 09.06.2026 20:32 # narcot
    лишайла е6аная, я твою мать палкой хуярил. самый дешёвый билет 350 злотых

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  2. narcot 09.06.2026 20:31 # narcot
    2 охуевшие помойки


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