"Юнайтед" сыграет товарищеский матч с "Миланом"

"Манчестер Юнайтед" добавил матч против "Милана" в свою предсезонную программу на это лето.

Матчем против "Милана" во Вроцлаве 15 августа "Юнайтед" и завершит свою подготовку к сезону 2026/27.



Помимо этого выезда в Польшу, команда Майкла Кэррика также сыграет летом против "Рексема" в Хельсинки, против "Русенборга" в Тронхейме, против "Атлетико" в Стокгольме, против ПСЖ в Гетеборге и против "Лидса" в Дублине.



Как видно, "Юнайтед" решил ограничить географию своих летних путешествий Европой. "Красные дьяволы" отказались от прибыльных, но утомительных турне по США или Азии, поставив на первое место спортивные интересы.