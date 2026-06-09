"Юнайтед" сыграет товарищеский матч с "Миланом"
"Манчестер Юнайтед" добавил матч против "Милана" в свою предсезонную программу на это лето.
Матчем против "Милана" во Вроцлаве 15 августа "Юнайтед" и завершит свою подготовку к сезону 2026/27.
Помимо этого выезда в Польшу, команда Майкла Кэррика также сыграет летом против "Рексема" в Хельсинки, против "Русенборга" в Тронхейме, против "Атлетико" в Стокгольме, против ПСЖ в Гетеборге и против "Лидса" в Дублине.
Как видно, "Юнайтед" решил ограничить географию своих летних путешествий Европой. "Красные дьяволы" отказались от прибыльных, но утомительных турне по США или Азии, поставив на первое место спортивные интересы.
09.06.2026 20:00
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лишайла е6аная, я твою мать палкой хуярил. самый дешёвый билет 350 злотых
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2 охуевшие помойки
Najtańsze bilety mają kosztować 350 zł.
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