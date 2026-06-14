МЮ, "Ливерпуль" и "Челси" следят за Тайлером Адамсом

"Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси" следят за полузащитником "Борнмута" Тайлером Адамсом.

Проведя отличный сезон за "Борнмут", который завершил кампанию в Премьер-Лиге с серией из 18 матчей без поражений и квалифицировался в еврокубки, Адамс отправился выступать за сборную США на Чемпионате Мира.



По информации Daily Mail, скауты "Юнайтед" составили подробное досье на Адамса, сравнивая того со звездой "Манчестер Сити" Родри по стилю игры.



О приобретении Адамса ъ может задуматься и новый главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола, едва прибывший из "Борнмута", а также за 27-летним американцем следит "Челси".



Добавим, за плечами у Адамса уже четыре сезона выступлений в Премьер-Лиге. До перехода в "Борнмут" в 2023 году Тайлер отыграл один сезон за "Лидс".