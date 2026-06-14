Гакпо не говорил "Ливерпулю", что хочет уйти

Код Гакпо Коди Гакпо не говорил "Ливерпулю" о своем желании уйти из клуба, однако будущее голландского нападающего действительно находится в неопределенности.

Накануне в голландской прессе появилась информация, что после разочаровывающего сезона и увольнения своего соотечественника Арне Слота с поста главного тренера Гакпо сообщил "Ливерпулю" о своем желании уйти.

По информации журналиста Бена Джейкобса, на самом деле Гакпо напрямую не говорил такого "Ливерпулю", а "красные" активно не ищут покупателя на 27-летнего голландца.

Вместе с тем к Гакпо существует интерес из Италии, а прошлым летом Коди был на радаре у "Баварии". Если до продажи любимчика Слота все же дойдет, "Ливерпуль" готов потребовать около 70 миллионов фунтов, которые "Ньюкасл" получил от "Барселоны" за Энтони Гордона этим летом.





Метки Гакпо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2026 10:00

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  1. sausage 14.06.2026 10:43 # sausage
    А чё, есть такие, кто поверил инфе из какого-то мусорного источника? Тут, как всегда, всё по плану: сначала тупой вброс, потом такой же тупой вброс, что первый не соответствует действительности - все при своих, но хайп поднят на пустом месте.

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  2. bangladesh 14.06.2026 10:34 # bangladesh
    пожалуйста съеби

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  3. alexsander 14.06.2026 10:08 # alexsander
    Выходит редакция фапла напиздила, и не принесла ищвинений за распространнние непроверенной информации

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