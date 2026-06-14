Гакпо не говорил "Ливерпулю", что хочет уйти

Коди Гакпо не говорил "Ливерпулю" о своем желании уйти из клуба, однако будущее голландского нападающего действительно находится в неопределенности.

Накануне в голландской прессе появилась информация, что после разочаровывающего сезона и увольнения своего соотечественника Арне Слота с поста главного тренера Гакпо сообщил "Ливерпулю" о своем желании уйти.



По информации журналиста Бена Джейкобса, на самом деле Гакпо напрямую не говорил такого "Ливерпулю", а "красные" активно не ищут покупателя на 27-летнего голландца.



Вместе с тем к Гакпо существует интерес из Италии, а прошлым летом Коди был на радаре у "Баварии". Если до продажи любимчика Слота все же дойдет, "Ливерпуль" готов потребовать около 70 миллионов фунтов, которые "Ньюкасл" получил от "Барселоны" за Энтони Гордона этим летом.