Гакпо не говорил "Ливерпулю", что хочет уйти
Коди Гакпо не говорил "Ливерпулю" о своем желании уйти из клуба, однако будущее голландского нападающего действительно находится в неопределенности.
Накануне в голландской прессе появилась информация, что после разочаровывающего сезона и увольнения своего соотечественника Арне Слота с поста главного тренера Гакпо сообщил "Ливерпулю" о своем желании уйти.
По информации журналиста Бена Джейкобса, на самом деле Гакпо напрямую не говорил такого "Ливерпулю", а "красные" активно не ищут покупателя на 27-летнего голландца.
Вместе с тем к Гакпо существует интерес из Италии, а прошлым летом Коди был на радаре у "Баварии". Если до продажи любимчика Слота все же дойдет, "Ливерпуль" готов потребовать около 70 миллионов фунтов, которые "Ньюкасл" получил от "Барселоны" за Энтони Гордона этим летом.
14.06.2026 10:00
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А чё, есть такие, кто поверил инфе из какого-то мусорного источника? Тут, как всегда, всё по плану: сначала тупой вброс, потом такой же тупой вброс, что первый не соответствует действительности - все при своих, но хайп поднят на пустом месте.
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пожалуйста съеби
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Выходит редакция фапла напиздила, и не принесла ищвинений за распространнние непроверенной информации
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