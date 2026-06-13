Гакпо не видит себя в "Ливерпуле" без Слота
Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо хочет покинуть мерсисайдский клуб этим летом.
Гакпо выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из ПСВ в январе 2023, сыграв важную роль в завоевании титула Премьер-Лиги в сезоне 2024/25.
В этом сезоне Гакпо продолжал пользоваться доверием Арне Слота, недавно уволенного с поста главного тренера, но лишь забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 52 матчах.
Как утверждает голландское издание Soccer News, Гакпо считает текущее лето подходящим моментом для смены клуба. Коди уже сообщил "Ливерпулю" о своих намерениях.
27-летний голландец вызывает интерес со стороны "Тоттенхэма", "Ньюкасла" и "Баварии".
13.06.2026 19:00
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пошел нахуй, играл как кусок дерьма весь сезон и это при его "любимом" Слоте, у всех фанов еблище разбито от фейспалмов с его гавеного перфоманса. пущай валит, чтоб ноги этого бездаря в ЛФК не было
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