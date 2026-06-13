Гакпо не видит себя в "Ливерпуле" без Слота

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо хочет покинуть мерсисайдский клуб этим летом.

Гакпо выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из ПСВ в январе 2023, сыграв важную роль в завоевании титула Премьер-Лиги в сезоне 2024/25.



В этом сезоне Гакпо продолжал пользоваться доверием Арне Слота, недавно уволенного с поста главного тренера, но лишь забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 52 матчах.



Как утверждает голландское издание Soccer News, Гакпо считает текущее лето подходящим моментом для смены клуба. Коди уже сообщил "Ливерпулю" о своих намерениях.



27-летний голландец вызывает интерес со стороны "Тоттенхэма", "Ньюкасла" и "Баварии".