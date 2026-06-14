Итоги сезона Премьер-Лиги. Часть 2

Завершаем подводить итоги сезона 2025/26 в английской Премьер-Лиге. На очереди команды, которые финишировали в топ-8 и квалифицировались в еврокубки.





БРАЙТОН



Лучший бомбардир: Данни Уэлбек — 13

Лучший ассистент: Янкуба Минте — 4

Лучший игрок: Джек Хиншелвуд

Разочарование: Хараламбос Костулас

Открытие: Джек Хиншелвуд



Ожидания



"Брайтон" уже долгое время находился возле зоны еврокубков, и поступательный прогресс команды был нацелен именно на попадание в Европу. В предыдущем сезоне "чайки" финишировали на восьмом месте и отстали от "европейского экспресса" только на четыре очка, поэтому во втором сезоне на "Амекс" от Фабиана Хюрцелера ждали хотя бы небольшого шага вверх по турнирной таблице. Потерей был Жоао Педро, но "Брайтон" традиционно работает на трансферном рынке так, что для каждого уходящего игрока уже есть замена в составе.



Сезон



В итоге "Брайтон" снова финишировал на восьмом месте и набрал аж на восемь очков меньше, но в еврокубки все же квалифицировался за счет возросшей квоты Англии и высокой конкуренции, которая наблюдалась в борьбе за попадание в еврокубки. Жоао Педро заменить все же не вышло, но нестареющий Данни Уэлбек забивал достаточно часто, чтобы атака "чаек" не выглядела совсем беззубо. Авантюрный стиль, который был у "Брайтона" при Роберто Де Дзерби, остался в прошлом, и "чайки" стали пропускать значительно меньше, что помогло выиграть конкуренцию даже у "Челси" и попасть в еврокубки. Было небольшое проседание в середине сезона, когда "Брайтон" даже выпал из топ-10, но пять побед в семи матчах в марте-апреле позволили подняться и даже обозначить притязания на попадание в зону Лиги Чемпионов.



Оценка



Хорошо. Не отлично, так как качество игры в атаке у "Брайтона" все же страдало из-за отсутствия второго забивного форварда, но "чайки" сыграют в Европе, что можно назвать прогрессом. Команда при этом не стала значительно сильнее, но сейчас у нее точно больше баланса. Если найти на летнем трансферном рынке качественного нападающего, "Брайтон" сможет прибавить. Ну и очень важно увеличить обойму игроков, так как Лига Конференций будет долгим турниром для "Брайтона".



САНДЕРЛЕНД



Лучший бомбардир: Брайан Бробби — 7

Лучший ассистент: Энцо Ле Фе — 6

Лучший игрок: Энцо Ле Фе

Разочарование: Симон Адингра

Открытие: Вильсон Изидор



Ожидания



Хоть "Сандерленд" и попал в Премьер-Лигу через плей-офф, но "черные коты" выглядели командой, у которой больше шансов закрепиться в элите, чем у других новичков. Большой стадион и верная фанбаза давали "Сандерленду" больший простор для финансового риска и работы на трансферном рынке, которая оказалась весьма плодотворной. "Коты" потратили около 150 миллионов фунтов на новых игроков, и большинство из новичков действительно усилили команду.



Сезон



"Сандерленд" начал очень сильно, и во многом благодаря этому команде Режиса Ле Бри удалось финишировать так высоко. Сильный старт и сильный финиш вместе с отсутствием глобальных провалов на дистанции помогли "Сандерленду" быстро адаптироваться в Премьер-Лиге и войти в число соискателей путевок в еврокубки. После неудачного отрезка в феврале показалось, что "коты" все же опустятся в середину таблицы и будут довольствоваться спокойной жизнью там, но когда в мае команды, претендовавшие на Европу ("Челси", "Эвертон", "Брентфорд") стали один за другим терять очки, "коты" поймали удачу за хвост, обыграли в последних турах двух конкурентов и запрыгнули в поезд, уходящий в Европу.



Оценка



Отлично. Невероятный сезон для команды Ле Бри. Можно было предположить, что команда сохранит прописку в элите, но что "Сандерленд" проведет столь сильный сезон, лишь изредка опускаясь ниже экватора в турнирной таблице, и в итоге финиширует в топ-7 — такой прогноз относительно "Сандерленда" мало кто давал. Очень круто проявили себя целый ряд новичков — Бробби, Изидор, Ле Фе, Талби, Джака, что говорит не только об удачной селекции, но и об умении менеджера Режиса Ле Бри создавать условия для быстрой адаптации игроков и использовать их сильные стороны.



БОРНМУТ



Лучший бомбардир: Эли Жуниор Крупи — 13

Лучший ассистент: Адриен Трюффер, Маркос Сенеси — по 5

Лучший игрок: Маркус Тавернье

Разочарование: Велько Милосавлевич

Открытие: Эли Жуниор Крупи



Ожидания



"Борнмут" провел отличный сезон, но большая распродажа, которую клуб устроил летом, была там фактором, который заставлял сомневаться в жизнеспособности команды в сезоне новом. Все-таки клуб продал практически всю линию защиты (Забарный, Керкез, Хейсен), а также вингера Данго Уаттара. В плюс работало то, что игроков на замену ушедшим "вишни" все же приобрели, а также то, что остался тренер, который как раз и сделал звездами всех проданных за большие деньги футболистов. Именно на мастерство Андони Ираолы возлагались основные надежды у тех, кто верил, что "Борнмут" не скатится к борьбе за выживание.



Сезон



Реальность оказалась такой, что "Борнмут", продав за большие деньги футболистов, как оказалось, сохранил главную свою звезду — Ираолу. А уж Андони сумел сделать так, что команда не только не провалилась, но и стала сильнее, продемонстрировав игру и результат еще лучше, чем в прорывном сезоне 2024/25. Даже после того, как "вишни" продали зимой еще и пребывавшего в отличной форме Семеньо, команда не завалилась, а продолжила сражаться за пятое место и Лигу Чемпионов, значительно прибавив как раз после продажи своего лидера.



Оценка



Отлично. Невероятная способность Ираолы улучшать качество команды, несмотря на регулярные потери ведущих игроков, — едва ли не главное "вау" сезона 2025/26 в английской Премьер-Лиге. Великолепный сезон провел Эли Жуниор Крупи, который станет новым многомиллионным активом "Борнмута", с порога вписался прибывший в январе Райан, но хороши были и ветераны Тавернье, Сенеси, Клюйверт. Теперь, когда Ираола возглавил тот клуб, который "Борнмуту" не удалось выбросить из Лиги Чемпионов, ему будет не хватать целого ряда талантов, оставшихся на южном побережье Англии.



ЛИВЕРПУЛЬ



Лучший бомбардир: Уго Экитике — 11

Лучший ассистент: Доминик Собослаи, Мохамед Салах — по 7

Лучший игрок: Доминик Собослаи

Разочарование: Александер Исак

Открытие: Рио Нгумоа



Ожидания



После неожиданного чемпионства уже в первом сезоне для Арне Слота в "Ливерпуле", казалось, что "красные" продолжат перестройку под нового менеджера и будут бороться за титул, так как потратили очень много денег во время летнего трансферного окна. "Ливерпуль" начал покупать много и дорого уже с первого дня межсезонья, отдав за Вирца и Керкеза 150 миллионов фунтов, и продолжил сорить деньгами, выкинув на двух форвардов Экитике и Исака 200 миллионов. При этом команда теряла одного из лидеров в лице Луиса Диаса, а большие деньги в том числе вкладывались в новые контракты Ван Дейка и Салаха.



Сезон



"Ливерпуль" начал с пяти побед в первых пяти матчах, обыграв в числе прочих и будущего чемпиона в лице "Арсенала", но затем пошла обратная серия из четырех поражений кряду и суммарно шести проигрышей в семи матчах. Исак травмировался, Вирц никак не мог адаптироваться к английскому футболу, Керкез выглядел посредственно, но хуже всего то, что сильно сдал Салах, на голах и результативных передачах которого Арне Слот выиграл титул в первом сезоне. Кое-как голландскому тренеру все же удалось стабилизировать игру команды и вернуться в топ-5, где "Ливерпуль" не без труда и финишировал. Но качество игры часто было отвратительным, а вся команда "не держалась кучи", разваливаясь по швам — ошибались и Алиссон, и защитники (особенно Конате), не было прочности в центре поля (сдал Макалистер), голы давались с трудом.



Оценка



Неудовлетворительно. В "Ливерпуле" долго думали о том, какой должна быть оценка сезона, но увольнение Слота все же говорит о том, что она была неудовлетворительной. Выехав в первом сезоне на наработках Клоппа и хорошей игре Салаха, Слот столкнулся во втором своем сезоне в Премьер-Лиге с проблемами, которые его предшественник, вероятно, предвидел, когда уходил. Потерявший мотивацию Салах уже не тянул команду, а был, скорее, обузой, а новые игроки категорически не раскрылись. Один лишь Экитике из новичков может занести сезон в актив, так как довольно регулярно забивал и был полезен, а из старожилов стабильны были голландцы Гравенберх и Гакпо. Временами хорошо играл Собослаи, но он, как и Ван Дейк, был больше полезен у чужих ворот, чем у своих.



АСТОН ВИЛЛА



Лучший бомбардир: Олли Уоткинс — 17

Лучший ассистент: Люка Динь, Морган Роджерс — по 7

Лучший игрок: Морган Роджерс

Разочарование: Тэмми Абрахэм

Открытие: Морган Роджерс



Ожидания



Перед "Астон Виллой" стоит задача — стать регулярным участником Лиги Чемпионов и бороться за трофеи, и цель на сезон 2025/26 была очевидной — вернуться в топ-5 и попробовать завоевать любимый трофей Унаи Эмери, Лигу Европы. Больших закупок у "Виллы" летом не было, и клуб больше работал на увеличение скамейки, чем на усиление основного состава. Эмери прекрасно понимал, что пройти стабильно дистанцию в двух турнирах, Премьер-Лиге и Лиге Европы, поможет лишь наличие обоймы из 20+ взаимозаменяемых игроков, и над этим клуб работал уже третье трансферное окно, приобретая не только футболистов под основу, но и опытных исполнителей для ротации.



Сезон



В итоге "Астон Вилла" выполнила обе задачи — вернулась в Лигу Чемпионов и выиграла Лигу Европы, что само по себе давало путевку в элитный европейский турнир и без попадания в топ-5 Премьер-Лиги. Начинала "Вилла" плохо и проваливалась на середине дистанции, но когда была в форме, выносила всех, что и помогло провести большую часть чемпионата в топ-5. Особенно круто выглядели восемь побед кряду в ноябре-декабре и 12 побед в 13 матчах с учетом октября. Интересно, что 10 из этих побед были с минимальным счетом и девять — с пропущенными голами, то есть команда Эмери регулярно проявляла характер и умение удерживать добытый результат в концовке, что говорит о возросших опыте и классе "Виллы".



Оценка



Отлично. "Вилла" выполнила все задачи на сезон, не использовав для этого денег сверх бюджета на трансферном рынке. Новые игроки не особо проявили себя, но хороши были ветераны, а в концовке сезона сильно пригодился Эмилиано Буэндиа, пропустивший много времени из-за травм. Круто раскрылся Морган Роджерс, сыгравший на четырех позициях по ходу чемпионата.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД



Лучший бомбардир: Беньямин Шешко, Бриан Мбемо — по 11

Лучший ассистент: Бруну Фернандеш — 21

Лучший игрок: Бруну Фернандеш

Разочарование: Джошуа Зиркзее

Открытие: Сенне Ламменс



Ожидания



После провального сезона 2024/25, когда "Манчестер Юнайтед" едва не опустился к борьбе за выживание, ожидалось, что "красные дьяволы" вернутся в когорту команд, сражающихся за места в зоне Лиге Чемпионов. Отсутствие еврокубковой нагрузки считалось единственным положительным следствием проваленного предыдущего сезона. Клуб активно работал на трансферном рынке, и впервые за долгое время эта работа выглядела системной — не под какого-то менеджера или его схему, а с прицелом на перспективу и приобретение игроков, способных расти в команде при любом тренере.



Сезон



Практически все новички — Доргу, Кунья, Мбемо, Ламменс и Шешко, в итоге очень хорошо проявили себя в новом сезоне, но раскрылись они уже при Майкле Кэррике, который сменил Рубена Аморима в январе. Португалец не убедил руководство в том, что способен создать условия для прогресса команды и потерял раздевалку, после чего сначала был назначен Даррен Флетчер, а затем приглашен Майкл Кэррик. Бывший полузащитник "Юнайтед" собрал хорошую команду помощников и максимально сыграл на "эффекте нового тренера", обыграв в первых двух матчах после возвращения в клуб "Манчестер Сити" и "Арсенал".



Оценка



Хорошо. Кэррик не был долгосрочным вариантом для руководства "Юнайтед", но то, как команда играла при нем, впечатлило всех, как и ее результаты. При Майкле и его штабе "Юнайтед" проиграл в чемпионате лишь дважды, а потерял очки только в пяти матчах. Кроме "Сити" и "Арсенала", были обыграны также "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", и Кэррик показал, что умеет выигрывать большие матчи, а также создавать условия для стабильного набора очков на дистанции. Как будет в первом полноценном сезоне Кэррика в "Юнайтед", узнаем, но сейчас МЮ выглядит коллективом, способным прогрессировать и идти вперед.



МАНЧЕСТЕР СИТИ



Лучший бомбардир: Эрлинг Холанд — 27

Лучший ассистент: Райан Шерки — 12

Лучший игрок: Эрлинг Холанд

Разочарование: Савиньо

Открытие: Нико О'Райли



Ожидания



В случае с "Манчестер Сити" всегда ожидаешь борьбы за все трофеи и нацеленности на максиальные результаты. "Горожане" нуждались в легкой перезагрузке и усилении состава на некоторых позициях, и работа на трансферном рынке началась сразу после заключительного матча сезона 2024/25. Аит-Нури, Шерки, Рейндерс, Доннарумма, Траффорд — обновление коснулось всех линий, кроме атаки, а во время зимнего перерыва пришли еще и Гехи с Семеньо. Хосеп Гвардиола получил все необходимое для обновления состава и ожидалось, что именно "Сити" поведет борьбу за титул с "Арсеналом".



Сезон



"Сити" смог прибавить, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы вернуть себе чемпионский титул, так как, хоть чемпион "Ливерпуль" и провалился, другой претендент на титул в лице "Арсенала" провел почти идеальный сезон. "Горожане" за весь чемпионат побывали на вершине лишь раз — когда обыграли "Челси" с "Арсеналом" и закрепили эти успехи тремя очками с "Бернли". Но матч с "Эвертоном", неожиданно показавшим крутой футбол во втором тайме, показал, что психологически "Сити" не готов к отчаянной борьбе за титул. Команда была лишена эмоций, позволяющих бороться за победу в каждом матче и любой ситуации, а затем — поединок с "Борнмутом", позволивший "Арсеналу" начать празднование титула.



Оценка



Хорошо. При всем при этом "Сити" не остался без трофеев и взял Кубок Англии с Кубком Лиги, как оказалось — напоследок с Гвардиолой, так как каталонец объявил о своем уходе, и клуб принял желание Хосепа отдохнуть, решив пригласить на его место одного из учеников в лице Энцо Марески. Вместе с Хосепом уходит эпоха, и болельщики "Сити" с тревогой ждут нового сезона. Как показывает пример "Ливерпуля", уход менеджера, ставшего символом клуба, может сыграть в негатив не сразу, но практически гарантированно последствия смены менеджера проявятся. Вопрос лишь в том, насколько сильным будет откат, и сможет ли Мареска максимально воспользоваться наработками Хосепа. То, что приходит тренер-единомышленник и ученик Гвардиолы, хорошо, но хватит ли авторитета итальянцу, чтобы руководить такой сильной командой, вопрос.



АРСЕНАЛ



Лучший бомбардир: Виктор Дьекереш — 14

Лучший ассистент: Мартин Эдегор, Леандро Троссард — по 6

Лучший игрок: Деклан Райс

Разочарование: Кристиан Москера

Открытие: Макс Доуман



Ожидания



Вся та работа, которую проводил Микель Артета в "Арсенале", была нацелена на то, чтобы клуб, наконец, выиграл чемпионский титул и вернулся в когорту сильнейших команд Англии и Европы. "Канониры" несколько раз были близки к тому, чтоб стать чемпионами, и все говорило о том, что рано или поздно кропотливая работа Артеты приведет поступательно к тому, что "Арсенал" все же выиграет Премьер-Лигу. Летом "Арсенал" усилил почти все позиции и приобрел форварда, который в перспективе мог гарантировать 20+ голов за сезон.



Сезон



Виктор Дьекереш в итоге 20 голов в чемпионате забить не смог и не впечатлял большую часть сезона, но все же был полезен как форвард, расшатывающий оборону противника. "Арсенал" подошел к сезону с правильным настроем и концентрацией, и после того как вышел на первое место в октябре, впоследствии только на один тур уступил место на вершине "Манчестер Сити". Поражение от "горожан" в, казалось бы, решающем матче сезона, было болезненным, но не лишило команду веры в себя и надежд на то, что эта гонка еще не завершена. "Арсенал" собрался и выиграл все оставшиеся матчи чемпионата, чего не смогли сделать конкуренты, которые не имели такого желания и решимости бороться до конца.



Оценка



Отлично. Микель Артета добился своего и сделал "Арсенал" чемпионом, попутно едва не выиграв и Лигу Чемпионов. В Европе мотивация "канониров" остается высокой, а вот в чемпионате баску нужно настроить команду на новую цель — доминирование в Премьер-Лиге на дистанции. Все условия для этого есть, потому что "Сити" будет начинать перестройку с новым менеджером, "Челси" и "Ливерпуль" находятся в состоянии турбулентности, а "Юнайтед" пока нельзя считать большим игроком в гонке за титулы. Все карты на руках у Артеты и руководства "канониров", и от того как "канониры" разыграют их , зависит история будущих сезонов, которые вполне могут пройти под знаком сильного "Арсенала".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru