Главный доктор "Арсенала" подтвердил свой уход

Главный доктор "Арсенала" Зафар Икбал подтвердил свой уход из лондонского клуба.

Ранее в июне стало известно, что Икбал был уволен из "Арсенала" спустя считанные дни после завершения сезона.



Ходили слухи, что это связано с чрезмерным количеством травм у "Арсенала" в этом сезоне, из-за чего клуб даже был вынужден привлечь физиотерапевта стороны для проведения внутреннего расследования.



Однако Икбал уверяет, что они с "Арсеналом" расходятся по обоюдному согласию сторон. Зафар считает, что после завоевания титула Премьер-Лиги может позволить себе отдохнуть от работы.



"Поле наполненного испытаниями, но крайне успешного сезона, а также после переговоров с клубом мы пришли к обоюдному согласию прекратить сотрудничество".



"Это позволит мне сделать короткий перерыв после 21 подряд года в профессиональном футболе".



"В сети были различные спекуляции насчет причин моего ухода, но простая истина в том, что после успеха этого сезона настало правильное время для обеих сторон двигаться в новом направлении".



"Я желаю всем в клубе успехов в будущем", — гласит заявление Икбала.