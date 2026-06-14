Главный доктор "Арсенала" подтвердил свой уход

Зафар Икбал Главный доктор "Арсенала" Зафар Икбал подтвердил свой уход из лондонского клуба.

Ранее в июне стало известно, что Икбал был уволен из "Арсенала" спустя считанные дни после завершения сезона.

Ходили слухи, что это связано с чрезмерным количеством травм у "Арсенала" в этом сезоне, из-за чего клуб даже был вынужден привлечь физиотерапевта стороны для проведения внутреннего расследования.

Однако Икбал уверяет, что они с "Арсеналом" расходятся по обоюдному согласию сторон. Зафар считает, что после завоевания титула Премьер-Лиги может позволить себе отдохнуть от работы.

"Поле наполненного испытаниями, но крайне успешного сезона, а также после переговоров с клубом мы пришли к обоюдному согласию прекратить сотрудничество".

"Это позволит мне сделать короткий перерыв после 21 подряд года в профессиональном футболе".

"В сети были различные спекуляции насчет причин моего ухода, но простая истина в том, что после успеха этого сезона настало правильное время для обеих сторон двигаться в новом направлении".

"Я желаю всем в клубе успехов в будущем", — гласит заявление Икбала.





Метки Арсенал, Икбал

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2026 00:05

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