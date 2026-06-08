"Арсенал" уволил главного доктора

"Арсенал" уволил своего главного доктора Зафара Икбала спустя считанные дни после поражения в финале Лиги Чемпионов.

В прошлый понедельник 51-летний Икбал был вызван на ковер к руководству "Арсенала", где Зафар узнал, что покидает клуб немедленно.



В данный момент неясно, что стоит за этим решением, однако в начале мая сообщалось, что "Арсенал" привлек со стороны близкого к главному тренеру Микелю Артете физиотерапевта Хоакина Аседо, чтобы расследовать обилие травм в этом сезоне.



Возможно, расследование Аседо и стоит за принятым решением, которое стало большим сюрпризом для Икбала и всей медицинской службы "Арсенала", утверждает The Telegraph.



Вообще, Икбал обладает репутацией уважаемого специалиста в области спортивный медицины. На "Арсенал" Зафар трудился с февраля 2024.



Внутри "Арсенала" существует много мнений насчет большого количества травм в этом сезоне. Анализируя ситуацию, клуб пытался найти связь с тренировками, выбором состава, ротацией и медицинским уходом.



Нельзя не отметить, что в этом сезоне "Арсенал" столкнулся с огромной нагрузкой, проведя 63 официальных матча в четырех соревнованиях. Еще пять поединков, включая три в Азии, "канониры" сыграли в предсезонный период.