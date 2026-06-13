"Сити" оптимистичен насчет покупки Андерсона

"Манчестер Сити" по-прежнему оптимистичен насчет приобретения полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.

"Форест" отклонил оба первых предложения "Сити" о покупке 23-летнего Андерсона, полагая, что Эллиот может только подорожать в случае успешного выступления сборной Англии на Чемпионате Мира.



В прессе уже появились слухи, что "Сити" может переключиться на альтернативные цели среди полузащитников вроде Сандро Тонали из "Ньюкасла", однако talkSPORT утверждает, что "горожане" по-прежнему рассчитывают заполучить Андерсона.



По информации источника, разногласия двух клубов по стоимости Андерсона не столь велики, и ожидается, что в ближайшие недели "Сити" направит новое предложение по Эллиоту.



В данный момент "Сити" предлагает за Андерсона 106 миллионов фунтов плюс 15 млн. фунтов в виде бонусов, тогда как президент "Форест" Евангелос Маринакис, который лично заведует переговорами со стороны "лесников", требует за свою звезду свыше 125 млн. фунтов.



Для "Форест" даже предпочтительнее, если продажа Андерсона случится в июле, потому что тогда сделка будет относиться уже к следующему финансовому году.