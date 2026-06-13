"Фулхэм" близок к назначению Арбелоа

Альваро Арбелоа близок к назначению новым главным тренером "Фулхэма".

Напомним, "Фулхэму" потребовался новый рулевой после того, как Марку Силва отказался от продления своего истекающего контракта и ушел в "Бенфику", чтобы стать преемником вернувшегося в "Реал" Жозе Моуриньо.



Вторую половину этого сезона 43-летний Арбелоа провел как раз в "Реале", приняв управление первой командой после увольнения Хаби Алонсо, недавно возглавившего "Челси".



По информации журналиста Бена Джейкобса, Арбелоа значительно продвинулся в переговорах с "Фулхэмом". Назначение экс-защитника "Ливерпуля" также приближает тот факт, что Абел Феррейра отказался от диалога с "дачниками", решив остаться в "Палмейрасе".