Премьер-Лига ослабит правила насчет хватания за волосы

Со следующего сезона Премьер-Лига ослабит правила, касающиеся наказаний для игроков, которые хватают соперников за волосы.

Этот сезон английского первенства был отмечен тремя удалениями за хватание за волосы. Соответствующие красные карточки получили Майкл Кин из "Эвертона", Лисандро Мартинес из "Манчестер Юнайтед" и Дэн Баллард из "Сандерленда".



Стоит отметить, что все три перечисленных удаления случились после вмешательства VAR и навлекли на себя критику самих игроков или их тренеров.



Со следующего сезона, сообщает BBC, не всякое хватание за волосы будет влечь за собой красную карточку. Арбитры будут принимать решение, исходя из приложенной силы и намерения фолящего игрока.



Ослабление правил не означает, что теперь рефери будут толерантны к хватанию за волосы. Раньше у арбитров просто не было выбора, но теперь они смогут решать, когда удаление действительно необходимо, а когда фол совершен случайно.