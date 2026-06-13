У сборной Англии украли тренировочное оборудование по прибытии в Канзас-Сити.

Проведя тренировочный сбор в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, в субботу днем английская сборная передислоцировалась в Канзас-Сити, штат Миссури.



Именно в Канзас-Сити команда Томаса Тухеля возьмет старт на Чемпионате Мира, сыграв против Хорватии в ближайшую среду.



Однако подготовка англичан к первому матчу Группы L сразу же оказалась нарушена неприятным инцидентом.



Как сообщает Daily Mail, злоумышленники взломали транспорт, на котором английская сборная перевозила бутсы игроков, официальные мячи турнира и прочее тренировочное оборудование.



В данный момент FA оказывает всяческое содействие местной полиции, которая занимается расследованием этой кражи.



Преступники оставили англичанам лишь один игровой мяч, и теперь персонал сборной срочно пытается восполнить эту потерю, чтобы не сорвать тренировочный процесс.