У сборной Англии украли тренировочное оборудование

Сборная Англии У сборной Англии украли тренировочное оборудование по прибытии в Канзас-Сити.

Проведя тренировочный сбор в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, в субботу днем английская сборная передислоцировалась в Канзас-Сити, штат Миссури.

Именно в Канзас-Сити команда Томаса Тухеля возьмет старт на Чемпионате Мира, сыграв против Хорватии в ближайшую среду.

Однако подготовка англичан к первому матчу Группы L сразу же оказалась нарушена неприятным инцидентом.

Как сообщает Daily Mail, злоумышленники взломали транспорт, на котором английская сборная перевозила бутсы игроков, официальные мячи турнира и прочее тренировочное оборудование.

В данный момент FA оказывает всяческое содействие местной полиции, которая занимается расследованием этой кражи.

Преступники оставили англичанам лишь один игровой мяч, и теперь персонал сборной срочно пытается восполнить эту потерю, чтобы не сорвать тренировочный процесс.





Метки происшествия, сборная Англии, ЧМ-2026

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2026 07:00

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