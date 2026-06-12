Пьер Саж ожидает разрешения на работу в Англии
Главный тренер французского "Ланса" Пьер Саж ожидает разрешения на работу в Англии, чтобы завершить свой переход в "Кристал Пэлас".
По информации Sky Sports, "Пэлас" уже полностью согласовал переход Сажа, договорившись с "Лансом" о компенсации и с самим Пьером об условиях трехлетнего контракта.
Задержкой к назначению Сажа в "Пэлас" выступает бюрократическая формальность в виде рабочей визы, но как только оная будет получена, "Пэлас" представит Пьера.
47-летнему французу предстоит продолжить дело Оливера Гласнера, который в течение своих 12 заключительных месяцев в "Пэлас" завоевал три трофея.
Саж отработал в "Лансе" всего один сезон, в котором подопечные Пьера заняли второе место в Лиге 1 и завоевали Кубок Франции.
В предыдущие недели Сажа сватали во многие европейские клубы, и даже ходили слухи, что на Пьера обратил внимание "Ливерпуль".
12.06.2026 19:00
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