Главный тренер французского "Ланса" Пьер Саж ожидает разрешения на работу в Англии, чтобы завершить свой переход в "Кристал Пэлас".

По информации Sky Sports, "Пэлас" уже полностью согласовал переход Сажа, договорившись с "Лансом" о компенсации и с самим Пьером об условиях трехлетнего контракта.



Задержкой к назначению Сажа в "Пэлас" выступает бюрократическая формальность в виде рабочей визы, но как только оная будет получена, "Пэлас" представит Пьера.



47-летнему французу предстоит продолжить дело Оливера Гласнера, который в течение своих 12 заключительных месяцев в "Пэлас" завоевал три трофея.



Саж отработал в "Лансе" всего один сезон, в котором подопечные Пьера заняли второе место в Лиге 1 и завоевали Кубок Франции.



В предыдущие недели Сажа сватали во многие европейские клубы, и даже ходили слухи, что на Пьера обратил внимание "Ливерпуль".