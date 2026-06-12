Трое помощников Слота тоже покинули "Ливерпуль"

Джованни Ван Бронкхорст и Арне Слот "Ливерпуль" объявил о расставании с тремя помощниками уволенного Арне Слота.

Напомним, через шесть дней после завершения сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" объявил об увольнении Слота с поста главного тренера, еще через пять дней назначив на его место Андони Ираолу.

А сейчас "Ливерпуль" официально покинули и ассистенты Джованни Ван Бронкхорст с Сипке Хюльсхоффом, а также тренер по физподготовке Рубен Питерс.

Хюльсхофф и Питерс пришли в "Ливерпуль" вместе со Слотом летом 2024, тогда как Ван Бронкхорст присоединился к штабу Арне только год назад.





Метки Ван Бронкхорст, Ливерпуль, Слот, тренеры, Хюльсхофф

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2026 16:00

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