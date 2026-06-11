Бернарду Силва близок к переходу в "Реал"

Капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва близок к переходу в испанский "Реал" в качестве свободного агента.

Напомним, Силва решил не продлевать свой истекающий в конце июня контракт с "Сити". Бернарду покидает клуб с "Этихад" поле девяти сезонов выступлений.



В предыдущие недели Силву сватали в "Барселону" и "Атлетико", причем на днях 31-летний португалец лично подтвердил, что у него есть предложение от каталонского клуба.



Однако возвращение Жозе Моуриньо, соотечественника Силвы, на должность главного тренера "Реала" убедило Бернарду сделать выбор в пользу Мадрида.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Силва близок к подписанию с "Реалом" двухлетнего контракта с опцией продления на 12 месяцев. Согласование условий сделки находится в завершающей фазе.