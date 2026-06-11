"Форест" хочет за Андерсона уже 130 млн. фунтов

Аппетит "Ноттингем Форест" насчет продажи Эллиота Андерсона продолжает расти, и теперь "лесники" хотят 130 миллионов фунтов за своего полузащитника.

Накануне стало известно, что "Манчестер Сити" сделал свое второе предложение по Андерсону. Оно составило 120 миллионов фунтов, включая 106 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы.



Как и в первом случае, "Форест" без промедления ответил отказом, потому что оценивает 23-летнего игрока сборной Англии дороже.



По информации Daily Mail, "Форест" требует от "Сити" увеличить гарантированную сумму до 110 млн. фунтов, еще 20 млн. фунтов предусмотрев в виде бонусов.



Общая сумма в 130 млн. фунтов сделала бы Андерсона третьим самым дорогим футболистом в истории — после Неймара и Килиана Мбаппе, которые в свое время переходили в ПСЖ за 200 и 166 млн. фунтов, соответственно.



В данный момент самым дорогим приобретением в Премьер-Лиге является нападающий Александер Исак, которого "Ливерпуль" купил у "Ньюкасла" за 125 млн. фунтов в сентябре 2025. А самый дорогой англичанин — это полузащитник Деклан Райс, приглашенный "Арсеналом" из "Вест Хэма" за 105 млн. фунтов три года назад.