"Сити" улучшил предложение по Андерсону до 120 млн. фунтов
"Манчестер Сити" улучшил свое предложение о покупке полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона до 120 миллионов фунтов6 включая бонусы.
На прошлой неделе стало известно, что "Форест" отклонил стартовое предложение "Сити" по Андерсону. Его размер не раскрывался, но, по слухам, составлял 80 млн. фунтов.
На сей раз, как утверждает The Athletic, "Сити" предложил за Андерсона уже 106 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы. А за счет бонусов итоговая компенсация может вырасти до 120 млн. фунтов.
По информации источника, этого все равно мало, чтобы удовлетворить "Форест". "Лесники" хотят, чтобы гарантированная сумма превосходила те 125 млн. фунтов, за которые "Ливерпуль" приобрел Александера Исака у "Ньюкасла" год назад, установив новый трансферный рекорд всей Премьер-Лиги.
"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к Андерсону, но так много платить за 23-летнего игрока сборной Англии не собирается и поэтому рассматривает альтернативные варианты вроде Матеуша Фернандеша из "Вест Хэма" и Алекса Скотта из "Борнмута".
10.06.2026 23:00
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ИИ гугл
>Нарейко пороли поляки?
^Эта фраза отсылает к мемуарной книге Сергея Мамонтова «Походы и кони», описывающей события Первой мировой и Гражданской войн.
Нарейко упоминается автором как опытный юнкер и «природный кавалерист», который отлично держался в седле, ездил на коне по кличке Жемчуг и возглавлял колонну на занятиях в манеже.
Процесс порки фигурирует в другой части мемуаров — про наведение порядка в занятом городе во время Гражданской войны («Кого-то пороли и даже кого-то повесили, и все сразу прекратилось»)
Роман, ты и дальше будешь оправдываться ? АХХАХАХАХАХАХ
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есть тут фаны рпл? чот пару раз уже читал про Батракова в ПСЖ, решил глянуть на ютубе нарезку по нему и я чот пздц впечатлился. чувак выглядит топом нереальным. техника ебейшая, пасы, удары, скорость. в чемпе 13+10 за 28 матчей для полузаща. еба еба. был бы Абрам, 100% можно было бы потестить
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ответ алисы:
https://ibb.co/Jw3sHkNv
просто поиск по фамилии и выдача на первой же страницы яндекса:
https://ok.ru/profile/529394958400
https://www.instagram.com/barduev_chingis/
https://vk.com/wall-170682374_3756?ysclid=mq8lmclel3346154268
https://www.deti-geroi.ru/alfavit-bard.php?page=bardujev-eduard&;ysclid=mq8lmfi03y572875731
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обсудили чуть чуть черту оседлости, узнали что соседи бурого свалили в США
Эту инфу оценим на 3 из 10.
з.ы. кстати эти евреи по красоте сделали ,купили клубец на кредиты и повесили эти самые кредиты на клуб который купили:)
тут поставлю 10 евреев из 10
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как назовём переехавшего в хуйбышев бурята с фамилией бархуев?
10.06.2026 23:50 #
memfis63
в целом где бы любая национальность не жила, называть его другой национальностью нельзя
Источник: https://fapl.ru/posts/122592/?c=1
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оказывается отец и дед Малькольма Глейзера, который купил МЮ, родом из Белоруссии , Поставы и Антополь, земляки развалили МЮ)
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Плечи хорошо прокачены кстати, респект!
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По информации источника, этого все равно мало, чтобы удовлетворить "Форест". "Лесники" хотят, чтобы гарантированная сумма превосходила те 125 млн. фунтов, за которые "Ливерпуль" приобрел Александера Исака у "Ньюкасла" год назад, установив новый трансферный рекорд всей Премьер-Лиги.
так формируется прайс
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Игрок норм. Но на лямов 70.
150 еаро за андерсона ето развод всех разводов.
Он такой тип игрока, который как райс своей работоспособностью вклад сделает.
Но ето не стоит этих денег....
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только бы помойка набивала цену, а купило сито. только бы не в помойку :(
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