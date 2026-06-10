"Сити" улучшил предложение по Андерсону до 120 млн. фунтов

"Манчестер Сити" улучшил свое предложение о покупке полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона до 120 миллионов фунтов6 включая бонусы.

На прошлой неделе стало известно, что "Форест" отклонил стартовое предложение "Сити" по Андерсону. Его размер не раскрывался, но, по слухам, составлял 80 млн. фунтов.



На сей раз, как утверждает The Athletic, "Сити" предложил за Андерсона уже 106 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы. А за счет бонусов итоговая компенсация может вырасти до 120 млн. фунтов.



По информации источника, этого все равно мало, чтобы удовлетворить "Форест". "Лесники" хотят, чтобы гарантированная сумма превосходила те 125 млн. фунтов, за которые "Ливерпуль" приобрел Александера Исака у "Ньюкасла" год назад, установив новый трансферный рекорд всей Премьер-Лиги.



"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к Андерсону, но так много платить за 23-летнего игрока сборной Англии не собирается и поэтому рассматривает альтернативные варианты вроде Матеуша Фернандеша из "Вест Хэма" и Алекса Скотта из "Борнмута".