"Вулверхэмптон" уволил Роба Эдвардса
Вылетевший из Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" уволил своего главного тренера Роба Эдвардса.
43-летний Эдвардс возглавил "Вулверхэмптон" только в ноябре, получив контракт до 2029 года. На тот момент "волки" уже обосновались на последнем месте в Премьер-Лиге.
Эдвардс, бывший защитник "Вулверхэмптона", так и не смог предотвратить вылет своего клуба из Премьер-Лиги, хотя в концовке сезона "волки" несколько раскрепостились и, например, одержали победу над "Ливерпулем" и сыграли вничью с "Арсеналом".
Как сообщает The Telegraph, место Эдвардса на тренерском мостике "Вулверхэмптона" должен занять Сезар Пейшоту, под руководством которого "Жил Висенте" финишировал на шестом месте в португальском первенстве.
Решение "Вулверхэмптона" уволить Эдвардса стало некоторым сюрпризом, потому что ранее ожидалось, что клуб поддержит Роба и позволит тому осуществить перестройку команды. "Волки" даже успели подписать свободными агентами опытных Кирана Триппьера и Рауля Хименеса в помощь молодым игрокам.
11.06.2026 11:00
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