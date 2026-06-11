"Вулверхэмптон" уволил Роба Эдвардса

Вылетевший из Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" уволил своего главного тренера Роба Эдвардса.

43-летний Эдвардс возглавил "Вулверхэмптон" только в ноябре, получив контракт до 2029 года. На тот момент "волки" уже обосновались на последнем месте в Премьер-Лиге.



Эдвардс, бывший защитник "Вулверхэмптона", так и не смог предотвратить вылет своего клуба из Премьер-Лиги, хотя в концовке сезона "волки" несколько раскрепостились и, например, одержали победу над "Ливерпулем" и сыграли вничью с "Арсеналом".



Как сообщает The Telegraph, место Эдвардса на тренерском мостике "Вулверхэмптона" должен занять Сезар Пейшоту, под руководством которого "Жил Висенте" финишировал на шестом месте в португальском первенстве.



Решение "Вулверхэмптона" уволить Эдвардса стало некоторым сюрпризом, потому что ранее ожидалось, что клуб поддержит Роба и позволит тому осуществить перестройку команды. "Волки" даже успели подписать свободными агентами опытных Кирана Триппьера и Рауля Хименеса в помощь молодым игрокам.