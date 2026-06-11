"Фулхэм" провел переговоры с Арбелоа

"Фулхэм" провел переговоры с бывшим главным тренером испанского "Реала" Альваро Арбелоа.

"Фулхэм" находится в поисках нового рулевого с тех пор, как Марку Силва решил покинуть лондонский клуб после пяти лет работы, чтобы стать преемником Жозе Моуриньо в "Бенфике".



Некоторое время фаворитом на замену Силве в "Фулхэме" считался Киран Маккенна, но тот, хоть и покинул "Ипсвич", решил сделать перерыв от футбола.



Как сообщает The Athletic, теперь "Фулхэм" рассматривает возможность приглашения Арбелоа, который возглавил "Реал" на остаток этого сезона после увольнения Хаби Алонсо в январе, до этого тренируя резервную команду Королевского клуба.



"Фулхэм" уже разговаривает с Арбелоа, который попрощался с "Реалом" в минувший вторник, освободив место упомянутому Моуриньо.



43-летний испанец хорошо знаком с английским футболом, проведя три сезона за "Ливерпуль" и еще один за "Вест Хэм" в качестве игрока.



Помимо Арбелоа, с работой в "Фулхэме" также связывают Фрэнка Лэмпарда из "Ковентри", бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима, Угу Оливейру из "Фамаликао" и Абела Феррейру из "Палмейраса".