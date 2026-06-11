Англичане разгромили Коста-Рику

В своем заключительном товарищеском матче перед стартом Чемпионата Мира сборная Англии разгромила Коста-Рику со счетом 3:0.

Наставник "трех львов" Томас Тухель выпустил совершенно другой стартовый состав, нежели против Новой Зеландии в прошлую субботу. Среди появившихся с первых минут оказались Деклан Райс и Нони Мадуэке, которые с задержкой прибыли в расположение национальной команды.



Из-за непогоды матч в Орландо начался с задержкой в час, но это не помешало англичанам забить быстрый гол. На девятой минуте Энтони Гордон классно прорвался по левому флангу, а затем, достигнув лицевой линии, сделал короткий пас назад под удар Райса — 1:0.



Англия продолжила демонстрировать весьма приличный футбол, доминируя над своим соперником.



Подопечные Тухеля совершили еще несколько подходов к чужим воротам, а лучший момент имел Мадуэке, который на 36-й минуте уже преодолел голкипера, но по пустым воротам не попал, пробив в штангу.



В самой концовке первого тайма подавляющее преимущество англичан обернулось тем, что Гордон поставил корпус сопернику в чужой штрафной и нарвался на фол. Рефери Екатерина Королева назначила пенальти, но после обращения к VAR отменила свое решение.



В середине второго тайма костариканцы дрогнули под давлением, потому что их защитник рукой остановил удар вышедшего на замену Эберечи Эзе. Был назначен пенальти, который четко реализовал Гордон — 2:0.



На 76-й минуте Эзе роскошным пасом вывел один на один Моргана Роджерса, но тот из убойной позиции не попал по воротам.



И все-таки счет стал крупным. На 87-й минуте Олли Уоткинс сыграл на добивании головой после того, как костариканский голкипер отразил перед собой дальний удар Роджерса — 3:0.



Игра в этом матче была односторонней. Англичане на высокой ноте завершили свою подготовку к ЧМ-2026 и теперь ожидают старта турнира.



Сборная Англии — сборная Коста-Рики — 3:0 (1:0)



Голы: Райс 9, Гордон 68 (пен), Уоткинс 87.



Сборная Англии: Пикфорд (Хендерсон 63), Джеймс (Спенс 63), Конса (Уоткинс 71), Стоунс (Гехи 63), О'Райли (Берн 71), Андерсон (Майну 71), Райс (Эзе 63), Мадуэке (Сака 63), Беллингем (Куанса 71), Гордон (Рэшфорд 71), Кейн (Роджерс 63).