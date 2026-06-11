Терри: "Надеюсь, "Ливерпуль" пожалеет, что не пригласил Алонсо"

Легенда "Челси" Джон Терри надеется, что "Ливерпуль" пожалеет об упущенной возможности пригласить Хаби Алонсо, который с недавних пор является главным тренером "синих".

Вскоре после назначения Алонсо в "Челси" "Ливерпуль" уволил Арне Слота и пригласил Андони Ираолу. Это может говорить о том, что боссы мерсисайдского клуба и не собирались звать на работу своего бывшего полузащитника.



Терри уверен, что опыт в "Реале" и "Байере" поможет Алонсо достичь успеха с "Челси", заставив "Ливерпуль" пожалеть.



"Думаю, у него совершенно не возникнет сложностей. Думаю, он как тренер с первого дня будет пользоваться уважением игроков. Он заслужил это тем, чего добился за столь короткую карьеру в качестве тренера".



"Соперничество "Ливерпуля" и "Челси" никуда не денется. Надеюсь, "Ливерпуль" пожалеет, что не пригласил его, потому что это означало бы, что "Челси" будет успешен, поэтому надеюсь на это".



"Болельщики "Челси" на 100 процентов считают его приход позитивной вещью. Уверен, он почувствует огромную поддержку в первый же день сезона. Естественно, его будут судить по его результатам, как и всех тренеров или бывших игроков, но мне нравится тот факт, что он пришел", — сообщил Терри ESPN.