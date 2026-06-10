Маккенна уходит из "Ипсвича", чтобы отдохнуть от футбола

Киран Маккенна покидает должность главного тренера "Ипсвича", несмотря на выход в Премьер-Лигу.

Маккенна тренировал "Ипсвич" с 2021 года. За последние четыре сезона "трактористы трижды повышались в классе, дважды выходя в Премьер-Лигу.



Этот сезон "Ипсвич" завершил на втором месте в Чемпионшипе, напрямую попав в Премьер-Лигу. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы 40-летний североирландец остался на "Портман Роуд", где у него был контракт до 2028 года.



Судя по всему, теперь Маккенна собирается сделать перерыв от футбола, несмотря на то, что Киран считался фаворитом на роль следующего наставника "Фулхэма".



"Отдав так много в предыдущие пять сезонов, теперь я собираюсь сделать перерыв от тренерской работы и провести время с семьей, которая была со мной на каждом шаге моей карьеры", — сообщил Маккенна.