Новая домашняя форма "Ньюкасла" на сезон 2026/27 (ФОТО)

Новая домашняя форма Ньюкасла на сезон 2026/27 "Ньюкасл" официально представил свою новую домашнюю форму на сезон 2026/27 от технического спонсора клуба Adidas.

Новая форма является переосмыслением классического для "Ньюкасла" стиля благодаря контрастному полосатому узору.

Еще одна изюминка — это яркий цветовой акцент в области воротника.

Прогрессивная футболка сочетается с более классическими черными трусами и гетрами, завершая образ "сорок" на следующий сезон.

Отметим, что "Ньюкасл" представил новую форму без эмблемы титульного спонсора, потому что трехлетний контракт с саудовской компанией Sela истекает в этом месяце.

Новая домашняя форма Ньюкасла на сезон 2026/27

Новая домашняя форма Ньюкасла на сезон 2026/27

Новая домашняя форма Ньюкасла на сезон 2026/27

Новая домашняя форма Ньюкасла на сезон 2026/27

Новая домашняя форма Ньюкасла на сезон 2026/27

Новая домашняя форма Ньюкасла на сезон 2026/27

Новая домашняя форма Ньюкасла на сезон 2026/27





Метки Adidas, Ньюкасл, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2026 13:00

Количество просмотров Просмотров: 767

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 10.06.2026 16:03 # ganinilyha
    Как можно добровольно согласиться играть в такой хуете?

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  2. os 10.06.2026 15:53 # os
    Интересно смотрится, даже эти огромные полосы адидас тут к месту

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  3. danilych89 10.06.2026 14:08 # danilych89
    из-за желтого логотипа на рукаве с ходу так и не поймешь, кто у них на поле капитан).

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  4. empry 10.06.2026 13:26 # empry
    Почти что китайская сумка из девяностых.

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  5. amirhanxter 10.06.2026 13:17 # amirhanxter
    колхозная xуйня

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  6. closer 10.06.2026 13:10 # closer
    щтрих код ее

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