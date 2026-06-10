Новая домашняя форма "Ньюкасла" на сезон 2026/27 (ФОТО)

"Ньюкасл" официально представил свою новую домашнюю форму на сезон 2026/27 от технического спонсора клуба Adidas.

Новая форма является переосмыслением классического для "Ньюкасла" стиля благодаря контрастному полосатому узору.



Еще одна изюминка — это яркий цветовой акцент в области воротника.



Прогрессивная футболка сочетается с более классическими черными трусами и гетрами, завершая образ "сорок" на следующий сезон.



Отметим, что "Ньюкасл" представил новую форму без эмблемы титульного спонсора, потому что трехлетний контракт с саудовской компанией Sela истекает в этом месяце.



























