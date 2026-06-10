Новая домашняя форма "Ньюкасла" на сезон 2026/27 (ФОТО)
"Ньюкасл" официально представил свою новую домашнюю форму на сезон 2026/27 от технического спонсора клуба Adidas.
Новая форма является переосмыслением классического для "Ньюкасла" стиля благодаря контрастному полосатому узору.
Еще одна изюминка — это яркий цветовой акцент в области воротника.
Прогрессивная футболка сочетается с более классическими черными трусами и гетрами, завершая образ "сорок" на следующий сезон.
Отметим, что "Ньюкасл" представил новую форму без эмблемы титульного спонсора, потому что трехлетний контракт с саудовской компанией Sela истекает в этом месяце.
10.06.2026 13:00
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Как можно добровольно согласиться играть в такой хуете?
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Интересно смотрится, даже эти огромные полосы адидас тут к месту
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из-за желтого логотипа на рукаве с ходу так и не поймешь, кто у них на поле капитан).
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Почти что китайская сумка из девяностых.
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колхозная xуйня
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щтрих код ее
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