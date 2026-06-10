Бен Дэвис останется в "Тоттенхэме" на сезон 2026/27

Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис заключил с лондонским клубом новый однолетний контракт.]

Предыдущий контракт Дэвиса истекал в конце июня, однако новый главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби решил сохранить ветерана, для которого следующий сезон станет 13-м в Северном Лондоне.



В этом сезоне 33-летний валлиец сыграл только три матча за "Тоттенхэм" в Премьер-Лиге, что в первую очередь обусловлено потребовавшим операции переломом лодыжки.



В "Тоттенхэме" высоко ценят опыт и лидерские качества Дэвиса, который даже рассматривался на роль временного тренера, когда в марте "шпоры" уволили Игора Тудора.