"Тоттенхэм" может назначить Бена Дэвиса на остаток сезона

"Тоттенхэм" задумывается о назначении своего защитника Бена Дэвиса на должность главного тренера.

В воскресенье "Тоттенхэм" объявил о расставании с Игором Тудором, который продержался в качестве временного тренера только 44 дня и набрал лишь одной очко из 15 возможных в Премьер-Лиге.



Пока что у боссов "Тоттенхэма" нет четкого плана действий, и одним из рассматриваемых ими вариантов является назначение Дэвиса на оставшиеся семь матчей сезона, утверждает The Telegraph.



Дэвис, который представляет "Тоттенхэм" с 2014 года, не играет с января, перенеся две операции на лодыжке. Бен, вероятно, пропустит остаток сезона, поэтому клуб присмотрел ему другую роль.



Помимо 32-летнего валлийца, у "Тоттенхэма" также есть варианты с Харри Рэднаппом, Гленном Ходдлом, Тимом Шервудом, Крисом Хьютоном, Ади Хюттером и Шоном Дайчем. Наконец, "шпоры" не теряют надежд договориться с Роберто Де Дзерби.