"Бенфика" объявила о сделке с Марку Силвой

Лиссабонская "Бенфика" объявила о достигнутой договоренности с главным тренером "Фулхэма" Марку Силвой.

На прошлой неделе "Фулхэм" подтвердил, что Силва уходит после пяти лет в клубе. "Дачники" так и не смогли уговорить Марку продлить свой истекающий контракт.



Как следует из опубликованного "Бенфикой" заявления, Силва согласовал с португальский клубом двухлетний контракт с опцией продления на сезон 2028/29.



Одновременно "Бенфика" сообщает, что "Реал" активировал пункт в контракте Жозе Моуриньо о выкупе за 13 миллионов фунтов. Как раз на место своего соотечественника и приходит Силва, уроженец Лиссабона.



Добавим, "Фулхэм" был четвертым английским клубом Силвы, который прежде также тренировал на родине футбола "Халл", "Уотфорд" и "Эвертон".