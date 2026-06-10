Абрантеш станет новым главным доктором "Арсенала"

Бывший олимпийский спринтер Арналду Абрантеш должен стать новым главным доктором "Арсенала".

На днях стало известно, что практически сразу после поражения в финале Лиги Чемпионов "Арсенал" уволил Зафара Икбала с поста главного доктора.



Точные причины расставания с Икбалом неизвестны, но можно предположить, что "Арсенал" возложил на руководителя своей медицинской службы вину за обилие травм в этом сезоне.



По информации The Athletic, "Арсенал" уже определился с заменой Икбалу и собирается назначить 39-летнего португальца Абрантеша, который недавно покинул "Астон Виллу".



Абрантеш должен приступить к работе в "Арсенале" в июле вместе с двумя другими бывшими докторами "Виллы", включая Кармена Маркеса.



Абрантеш провел три года в "Ноттингем Форест", прежде чем в 2023 перебрался "Виллу".



Будучи профессиональным бегуном на короткую дистанцию, Абрантеш представлял Португалию на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.