Абрантеш станет новым главным доктором "Арсенала"
Бывший олимпийский спринтер Арналду Абрантеш должен стать новым главным доктором "Арсенала".
На днях стало известно, что практически сразу после поражения в финале Лиги Чемпионов "Арсенал" уволил Зафара Икбала с поста главного доктора.
Точные причины расставания с Икбалом неизвестны, но можно предположить, что "Арсенал" возложил на руководителя своей медицинской службы вину за обилие травм в этом сезоне.
По информации The Athletic, "Арсенал" уже определился с заменой Икбалу и собирается назначить 39-летнего португальца Абрантеша, который недавно покинул "Астон Виллу".
Абрантеш должен приступить к работе в "Арсенале" в июле вместе с двумя другими бывшими докторами "Виллы", включая Кармена Маркеса.
Абрантеш провел три года в "Ноттингем Форест", прежде чем в 2023 перебрался "Виллу".
Будучи профессиональным бегуном на короткую дистанцию, Абрантеш представлял Португалию на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.
10.06.2026 08:00
Просмотров: 728
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Это насколько остальным клубам нужно быть в моче, что новости про Арсенал затрагивают уже их мед штаб
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий