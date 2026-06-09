Пьер Саж согласился на работу в "Пэлас"

"Кристал Пэлас" достиг принципиальной договоренности о переходе главного тренера французского "Ланса" Пьера Сажа.

По информации Sky Sports, Саж уже согласился подписать с "Пэлас" трехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



В данный момент "Пэлас" завершает обсуждать с "Лансом" размер компенсации за 47-летнего француза, которому предстоит продолжить дело Оливера Гласнера, выигравшего для "орлов" три трофея за последний год.



Саж только прошлым летом возглавил "Ланс", который в этом сезоне занял второе место в Лиге 1 и впервые в своей истории завоевал Кубок Франции.



Как и Гласнер, Саж предпочитает играть в три защитника. Пьер не является большим любителем контроля мяча, но делает ставку на атакующий футбол.