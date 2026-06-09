"Реал" сделал первый шаг к покупке Энцо Фернандеса

Испанский "Реал" сделал первый шаг к приобретению Энцо Фернандеса, обозначив свой интерес к полузащитнику "Челси".

Еще в прошлом месяце появилась информация, что Фернандес выразил желание уйти из "Челси". Перед этим Энцо прямо заявил, что однажды хотел бы пожить в Мадриде.



Будучи переизбранным на должность президента "Реала" в минувший уикенд, теперь Флорентино Перес может сосредоточиться на трансферах.



В рамках своей избирательной кампании Перес обещал купить "галактико" "минимум за 150 млн. евро", и предполагается, что он имел ввиду Майкла Олисе, однако "Бавария" исключает продажу своей звезды. Флорентино предусмотрительно не назвал имя, что оставляет ему пространство для маневра, а Фернандес как раз вписывается в обозначенную ценовую категорию.



Как сейчас стало известно Daily Mail, "Реал" перешел от слов к делу и выразил интерес к Фернандесу, который также находится на радаре у "Манчестер Сити" и ПСЖ.



Ожидается, что за этим может последовать предложение "Реала" о покупке, однако "Челси" очень дорожит Фернандесом и будет рад, если 25-летний аргентинец останется, чтобы поработать с новым главным тренером Хаби Алонсо.



Добавим, у Фернандеса, приглашение которого из "Бенфики" стоило "Челси" 106.8 млн. фунтов, остается еще шесть полных лет по контракту.