"Челси" готов продать Слонину
"Челси" готов продать голкипера Габриэля Слонину этим летом.
Слонина не сыграл ни одного официального матча за "Челси" после своего перехода из "Чикаго Файр" за 10 миллионов фунтов в 2022 году.
В этом сезоне 22-летний американец с польским паспортом исполнял роль третьего голкипера "Челси", страхуя Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена.
Как сообщает BBC, Слонина хочет играть регулярно, поэтому собирается покинуть "Челси", а "синие" решили этому не препятствовать и сделали Габриэля доступным для трансфера.
Ряд европейских клубов уже обозначили свой интерес к Слонине, который ранее успел побывать в аренде в "Барнсли" и "Эйпене".
08.06.2026 17:00
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Последние комментарии:
там 80% команды- полушлак, которых надо продать, что б на что то путное рассчитывать...
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Продадут и заебесь 12млн появится в кармане у Челси! Больше невытащат денег.
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челси его купил только из-за хобота
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Це хто
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