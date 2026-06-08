"Челси" готов продать Слонину

Габриэль Слонина "Челси" готов продать голкипера Габриэля Слонину этим летом.

Слонина не сыграл ни одного официального матча за "Челси" после своего перехода из "Чикаго Файр" за 10 миллионов фунтов в 2022 году.

В этом сезоне 22-летний американец с польским паспортом исполнял роль третьего голкипера "Челси", страхуя Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена.

Как сообщает BBC, Слонина хочет играть регулярно, поэтому собирается покинуть "Челси", а "синие" решили этому не препятствовать и сделали Габриэля доступным для трансфера.

Ряд европейских клубов уже обозначили свой интерес к Слонине, который ранее успел побывать в аренде в "Барнсли" и "Эйпене".





Метки Слонина, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2026 17:00

Количество просмотров Просмотров: 901

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. sherlock2025 08.06.2026 19:47 # sherlock2025
    там 80% команды- полушлак, которых надо продать, что б на что то путное рассчитывать...

    (ответить)

  2. chelsiukpro 08.06.2026 18:38 # chelsiukpro
    Продадут и заебесь 12млн появится в кармане у Челси! Больше невытащат денег.

    (ответить)

  3. eakz 08.06.2026 18:00 # eakz
    челси его купил только из-за хобота

    (ответить)

  4. dembo 08.06.2026 17:26 # dembo
    Це хто

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: