"Челси" готов продать Слонину

"Челси" готов продать голкипера Габриэля Слонину этим летом.

Слонина не сыграл ни одного официального матча за "Челси" после своего перехода из "Чикаго Файр" за 10 миллионов фунтов в 2022 году.



В этом сезоне 22-летний американец с польским паспортом исполнял роль третьего голкипера "Челси", страхуя Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена.



Как сообщает BBC, Слонина хочет играть регулярно, поэтому собирается покинуть "Челси", а "синие" решили этому не препятствовать и сделали Габриэля доступным для трансфера.



Ряд европейских клубов уже обозначили свой интерес к Слонине, который ранее успел побывать в аренде в "Барнсли" и "Эйпене".