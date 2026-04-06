Бернарду Силва покидает "Сити" в конце сезона

Ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Пер Лейндерс подтвердил, что капитан Бернарду Силва покинет клуб в конце сезона.

За свои без малого девять сезонов в "Сити" 31-летний Силва завоевал 18 трофеев, включая шесть титулов Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.



Однако контракт португальского полузащитника истекает в конце июня и продлен не будет, что Лейндерс подтвердил после победы 4:0 над "Ливерпулем" в четвертьфинале Кубка Англии в минувшую субботу.



"Вам никогда не заменить игрока с помощью игрока того же типа, потому что одинаковых игроков не существует".



"Бернарду Силва уникален. Уникален тем, как он контролирует игру, как он двигается, как он принимает мяч, как он ведет за собой, как он видит решения. Всеми этими вещами".



"Вы можете видеть, как сложно нам бывает в матче, когда он не может сыграть. И это только в одном матче, а теперь представьте сезон без него".



"Но каждая хорошая история однажды заканчивается, и я надеюсь, он насладится этими последними месяцами — осталось только шесть недель — и получит хорошие проводы. Он заслуживает всего этого внимания", — цитирует Лейндерса BBC.



Добавим, интерес к Силве приписывают "Барселоне", "Ювентусу", а также клубам из Саудовской Аравии и МЛС.