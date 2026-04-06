Конате находится на пороге нового контракта с "Ливерпулем"
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате находится на пороге подписания нового контракта с мерсисайдским клубом.
"Ливерпуль" уже более года ведет переговоры с Конате о новом контракте, тогда как действующее соглашение игрока сборной Франции истекает в конце этого сезона.
Однако L'Equipe утверждает, что потеря Конате свободным агентом "Ливерпулю" не грозит. По информации французского издания, Ибраима "ближе, чем когда-либо", к продлению сотрудничества с чемпионами Премьер-Лиги.
Сторонам остается согласовать некоторые детали, что должно произойти в ближайшие недели. 26-летний защитник настроен закрыть вопрос со своим будущим до Чемпионата Мира.
06.04.2026 17:00
