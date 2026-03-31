Директор "Тоттенхэма": "Де Дзерби был нашей целью номер один"

Роберто Де Дзерби Спортивный директор "Тоттенхэма" Йохан Ланге заявил, что Роберто Де Дзерби был целью номер один его клуба среди тренеров.

Во вторник "Тоттенхэм" объявил о подписании пятилетнего контракта с Де Дзерби, у которого теперь есть семь матчей, чтобы предотвратить вылет "шпор" из Премьер-Лиги.

По словам Ланге, изначально "Тоттенхэм" собирался позвать Де Дзерби только летом, причем ставил Роберто выше, чем других тренеров, включая Маурисио Почеттино.

"Роберто был нашей целью номер один на лето, и мы очень довольны, что смогли заполучить его сейчас".

"Он является одним из самых креативных и передовых тренеров в мировом футболе, он обладает внушительным опытом на высочайшем уроне, включая Премьер-Лигу", — цитирует Ланге официальный веб-сайт "Тоттенхэма".





Дата 31.03.2026 23:00

