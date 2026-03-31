Директор "Тоттенхэма": "Де Дзерби был нашей целью номер один"

Спортивный директор "Тоттенхэма" Йохан Ланге заявил, что Роберто Де Дзерби был целью номер один его клуба среди тренеров.

Во вторник "Тоттенхэм" объявил о подписании пятилетнего контракта с Де Дзерби, у которого теперь есть семь матчей, чтобы предотвратить вылет "шпор" из Премьер-Лиги.



По словам Ланге, изначально "Тоттенхэм" собирался позвать Де Дзерби только летом, причем ставил Роберто выше, чем других тренеров, включая Маурисио Почеттино.



"Роберто был нашей целью номер один на лето, и мы очень довольны, что смогли заполучить его сейчас".



"Он является одним из самых креативных и передовых тренеров в мировом футболе, он обладает внушительным опытом на высочайшем уроне, включая Премьер-Лигу", — цитирует Ланге официальный веб-сайт "Тоттенхэма".