"Тоттенхэм" подтвердил назначение Де Дзерби

"Тоттенхэм" подтвердил назначение Роберто Де Дзерби своим новым главным тренером.

Де Дзерби заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2031 года, причем это соглашение, если верить Sky Sports, не предусматривает опции прекращения в случае вылета "шпор" из Премьер-Лиги.



46-летний итальянец, в январе покинувший "Марсель", становится уже третьим наставником "Тоттенхэма" в этом сезоне после Томаса Франка и Игора Тудора.



Де Дзерби принимает "Тоттенхэм" всего в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги, и у Роберто есть семь матчей, чтобы предотвратить понижение в классе.



"Я рад присоединиться к этому великолепному футбольному клубу, одному из крупнейших и самых престижных клубов в мире".



"Во всех моих разговорах с руководством клуба их амбиции были очевидны — амбиции насчет создания команды, способной на великие достижения с помощью игрового стиля, который восхищает и вдохновляет наших болельщиков. Я здесь, потому что верю в эти амбиции, и я подписал долгосрочный контракт, чтобы обеспечить это".



"Наш краткосрочный приоритет — подняться в таблице Премьер-Лиги, на чем будет сосредоточено все наше внимание до финального свистка заключительного матча сезона. Я предвкушаю работу на тренировочном поле и с этими игроками для достижения этого", — сообщил Де Дзерби.