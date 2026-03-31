"Тоттенхэм" готовится подтвердить назначение Де Дзерби

"Тоттенхэм" готовится объявить о назначении Роберто Де Дзерби новым главным тренером.

Изначально Де Дзерби, уволенный из "Марселя в январе, не хотел браться за новую работу до окончания сезона, однако "Тоттенхэм" проявил настойчивость.



Уволив своего временного тренера Игора Тудора, "Тоттенхэм" предложил Де Дзерби пятилетний контракт со внушительным бонусом за выживание в Премьер-Лиге в этом сезоне.



Как сообщает Sky Sports, стороны практически договорились, и "Тоттенхэм" уже готовится представить 46-летнего итальянца, который примет команду в одном очке над зоной вылета.



Источник подчеркивает, что Де Дзерби был единодушным выбором среди руководителей "Тоттенхэма", несмотря на слухи об интересе "шпор" к прочим специалистам.