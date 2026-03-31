Мерсон: "Де Дзерби — лучшая трата денег для "Тоттенхэма"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что приглашение тренера Роберто Де Дзерби станет лучшей инвестицией денег для "Тоттенхэма".

Согласно слухам, "Тоттенхэм" находится на пороге согласования пятилетнего контракта с Де Дзерби, маня Роберто внушительным бонусом, если "шпоры" избегут вылета из Премьер-Лиги.



По мнению Мерсона, "Тоттенхэму" жизненно важно остаться в Премьер-Лиге, и любой обещанный Де Дзерби бонус будет стоить того.



"Я был весьма оптимистичен насчет выживания "Тоттенхэма", но после матча с "Ноттингем Форест" я почувствовал: "Вау, они реально в беде".



"Это лишь показывает, сколь большим клубом "Тоттенхэм" является. Я знаю, что в данный момент они испытывают сложности, но в лице Де Дзерби они могут заполучить тренера топ-уровня. Когда они могут взять и заманить его, это говорит все о том, сколь большим клубом "Тоттенхэм" является. Поэтому теперь у них есть шансы спастись".



"Мне все равно, сколько денег он получит. Сколько бы он ни получил, это будет лучшая трата денег за все времена, если он избавит их от вылета".



"Он хотел приступить со старта следующего сезона, но он придет сейчас. Поэтому они должны потратить на него все свои ресурсы. Они должны. Они не могут позволить себе вылететь".



"Если они вылетят, это будет просто немыслимо. Поэтому им нужно использовать эту возможность, и какой бы бонус ему ни был положен, это стоимость чашки чая по футбольным меркам. Потому что иначе, если он не сможет их спасти, все полетит к чертям".



"Теперь это бизнес. Они проводят концерты, они проводят соревнования по картингу, они принимают матчи по американскому футболу. Им предстоит сыграть еще четыре домашних матчах".



"И вдруг вы не сможете купить билет на концерт Робби Уильямса, потому что, возможно, будете играть в плей-офф Чемпионшипа".



"Поэтому все это может измениться, и это имеет огромное значение. Но раз они могут заполучить его, это показывает, сколь большим клубом "Тоттенхэм" является".



"В его лице они могут заполучить тренера топ-уровня, которым бы хотели обладать многие клубы. Но у "Тоттенхэма" и прежде были хорошие тренеры, очень хорошие тренеры. И посмотрите, где они находятся. Они 17-е в лиге", — сообщил Мерсон Sky Sports.